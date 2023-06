NADEAU, Gérard



À la Maison Paul-Triquet, le 13 mai 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gérard Nadeau. Il était l'époux bien-aimé de madame Gisèle Garneau. Il était le fils de feu Arthur Nadeau et de feu Angéline Labrecque. Il demeurait Notre-Dame-des-Laurentides. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Martine Lemelin), Mario (Nadine Boissy), Chantal (Paul Benoît) et Éric (Julie-Caroline Pouliot); ses 11 petits-enfants, leurs conjoint(e)s et ses 4 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa sœur Thérèse Langevin; sa belle-sœur Ginette Ouellet, celle qu'on surnomme affectueusement notre fille adoptive : Lynn (Mario Gilbert) ainsi que notre neveu Réjean Langevin (Louisette Drouin) qui nous a si bien accompagné. Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Garneau, tout particulièrement son confident, monsieur André Deschenes (Claudette Garneau) et son joueur de cartes Robert Garneau (Diane Côté), ses nombreux, neveux, nièces, cousins, cousines, parents, compagnons des Forces Armées Canadienne et ami(e)s. La famille a confié monsieur Nadeau au :La famille recevra les condoléancesetLes cendres de monsieur Nadeau seront déposées au cimetières St-Pierre-aux-Liens. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant et les bénévoles de la Maison Paul-Triquet, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Nadeau. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Centre Mère-Enfant Soleil du CHU de Québec (https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/CMES2019/).