RICHARD, Paul-Émile



Au CHSLD de Ste-Croix, le 27 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Richard. Il était le fils de feu Joseph Richard et de feu dame Hélène Lemay. Il demeurait à Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Irène (feu Georges Lemay), Marie-Berthe, André et Jeanne-d'Arc; ses neveux et nièces : France Lemay (François Laliberté), Richard Lemay, Hélène Lemay (Jean Frachon); leurs enfants Marie-Hélène, Laurence, Elisabeth Frachon ainsi que leurs conjoints; plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Ste-Croix pour les bons soins prodigués, leur humanité et leur dévouement.où la famille vous accueillera à compter de 10h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Laurent - Rivières-du-Chêne (Communauté St-Louis de Lotbinière) ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire funéraire Beaudoin, Ferland, Dupuis Ltée.