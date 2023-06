CLERCQ, René



Au centre d'hébergement la Vigi de St-Augustin-de-Desmaures, le 20 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur René Clercq, époux de feu madame Andrée Rey Clercq, fils de feu Jeanne Leidelinger et de feu Marcel Clercq. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Martine, Philippe et Marcel; ses petits-enfants : Sébastien et Simon Bertrand, Laurent Bernier, Nicolas, Patricia, Valérie, Tania et Anaïs Clercq; ses arrière-petits-enfants : Anaïs, Camille et Léanne Bertrand, Alexis Jobin, Nima Fabien, Daneva, Lexie et Éloi Clercq-Pouliot, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. La famille tient à remercier, en particulier, Lise Roy et ses amis des Jardins Jean-Bosco pour leur soutient, ainsi que le personnel du centre d'hébergement la Vigi de St-Augustin-de-Desmaures pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du centre d'hébergement et de soins de longue durée la Vigi de St-Augustin-de-Desmaures adressé au 4954 Clément Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 1V5 ou à l'adresse suivante : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/id/75902.