CANTIN, Jeanne



Le 20 mai 2023, à l'âge de 78 ans, entourée de ses deux filles, s'est libérée de son corps malade madame Jeanne Cantin, fille de madame Jeanne Lachance et de monsieur Léon Cantin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 2 juin 2023, de 18 h à 21 hde 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses filles adorées Julie (Stéphane Dion) et Sophie; ses quatre petits-fils qu'elle aimait tant : Samuel (Jannie), Jean-Christophe, Alex et Thomas; son fidèle compagnon à quatre pattes Jack et tous les membres des familles Cantin et Boivin. La famille souhaite remercier du fond du cœur tout le personnel du deuxième étage du centre d'Hébergement Limoilou pour leur chaleur humaine et leur dévouement. Au lieu d'offrir des fleurs, la famille privilégie les dons " en mémoire " à la Maison Thomas Boucher de l'organisme Maison des Lucioles. Ces dons peuvent être en ligne à l'adresse suivante : www.maisondeslucioles.ca/nous-aider/don-in-memoriam/