BROCHU, Colette Caron



Au Sélection Lévis, le 13 mai 2023, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée madame Colette Caron, épouse de feu monsieur Roland Brochu, fille de feu madame Alice Bernier et de feu monsieur Wilfrid Caron. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Fernand Dumont) et Francine (Patrice Audifax); sa petite-fille Bénédicte Audifax; ses frères et sœurs : feu Robert Caron, feu Jacqueline Caron (feu Herménégilde Roberge), feu Jean-Paul Caron (feu Madeleine Ruel), Jean-Guy Caron (feu Colette Casault), feu Gisèle Caron (feu Claude Bernier), feu Monique Caron (Yvon Samson), feu Lise Caron (feu Clément Létourneau), feu André Caron, Serge Caron (Mélanie Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucette Brochu (feu René Boulanger), feu Conrad Brunelle (feu Jacqueline Boutin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, sa grande et fidèle amie Liliane Marotte Garneau et d'autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h 30 à 16 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie.