TURGEON TURGEON, Laurette

Entourée de l'amour des siens, à son domicile, le 8 mai 2023, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Laurette Turgeon, épouse de feu monsieur Xavier Turgeon. Elle était la fille de feu Gérard Turgeon et de feu Ange-Aimée Goupil. Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléancesjour des funérailles à compter de 9h.. Les cendres seront inhumées par la suite au cimetière paroissial de Saint-Charles-de-Bellechasse. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé Xavier Turgeon ainsi que son fils et sa belle-fille Marcel Turgeon et son épouse Suzanne Picard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Jocelyne Breton), Ginette (feu Raymond Lemelin), Dominique (Diane Gagnon), Sylvie (Mario Fournier), Réjeanne, Marielle (Jocelyn Bilodeau) et Marie-Claude (Pierre Gourgues); ses petits-enfants : Mélissa Turgeon, Patricia et Jason Turgeon, Gabriel, Frédéric et Luc Turgeon, Claudia Turgeon, Alexandre et Julie Asselin, Audrey Bilodeau et Marie-Pier Gourgues ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : Georgette (Dominic Gonthier), feu Lorenzo (feu Lucille Bolduc), Gilles (Thérèse Morrisson), feu Colette (Gilles Boutin), Françoise (feu Jean-Claude Turgeon), feu Ghislaine (André Roy), Céline (feu Marcelle Dion), feu Raynald (Renée Gariepy) feu Donald (Solange Roy) et la belle-sœur de : feu Raymonde (feu André Nadeau), feu Jean-Claude (Françoise Turgeon), Ghislaine (feu Raymond Nadeau), Denis (Rachel Fournier), feu Carmen (feu Robert Nadeau), Normand (Louisette Turgeon) et feu Benjamin. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel du CLSC Bellechasse et à Isabelle Corriveau (infirmière) pour les bons soins prodigués à madame Turgeon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.