BISSONNETTE, Raymond



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, entouré des siens est décédé le 10 mai 2023 à l'âge de 83 ans Monsieur Raymond Bissonnette époux de feu Micheline Bilodeau. Il était le fils de feu Gérard Bissonnette et de feu Gertrude Robin. Il demeurait à Sainte-Claire.La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 13h.Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Roy & Rouleau inc. de Sainte-Claire. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Marie-France (Roger Goulet), André (Denise Nadeau), François; ses petits-enfants : Steven, Gabriel, Samuel et ses arrière-petits-enfants : Charles et William. Il était le frère de : feu Jean-Guy, Fernand (Louisette Fortier), Anne-Marie (feu Yvan Guitard), Louis-Denis (Céline Gagnon) et Suzanne. De la famille Bilodeau, il était le beau-frère de : Andrée (Edouard Bélanger), feu Jacqueline, Richard (Ghislaine Grégoire), Christiane (Germain Gagnon) et feu Bruno. Il laisse également dans le deuil ses tantes Marie-Thérèse Robin, Béatrice Robin et son oncle Georges-Aimé Robin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC de Bellechasse pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Bissonnette a été confié pour crémation à la maison funéraire Roy & Rouleau inc., 136, rue Principale, Sainte-Claire.