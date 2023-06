MARCEAU, Gladys Hethrington



À son domicile, le 23 mai 2023, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Gladys Hethrington, épouse de feu monsieur Pierre Marceau. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Sylvie) et leur fils Benoît (Larisa), Melvin (Philippe), Gordon (Raymond) ainsi que Lucie Dubé (Alain) et ses enfants Dany et Vicky; plusieurs neveux et nièces, parents et amis(es). Elle était la fille de feu monsieur Edward Hethrington et de feu madame Anna Landry. Elle était la sœur de : feu Ethel (feu Marcel Carrier), feu Maisey (feu Albert Dagneault), feu Lely, feu Welly (feu Octavie Gagné). Elle était aussi la belle-sœur dans la famille Marceau de : feu Émilienne (feu Bernard Beauregard), feu Ghislaine (feu Maurice St-Yves), feu Rolande, feu Roger, feu Louis-Aimé, feu Gérard, feu Louise. Sincères remerciements au personnel de la résidence Humanitae. La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 2 juin 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 3 juin 2023 à compter de 9h.