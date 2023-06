ROCHETTE, Armand



À l'hôpital régional de Portneuf, le 25 mai 2023, est décédé avec courage monsieur Armand Rochette à l'aube de ses 85 ans. Il était le fils de feu monsieur Philippe Rochette et de feu dame Alice Légaré. Il demeurait à Val-Bélair.La famille vous accueillera àle vendredi 9 juin 2023 de 13 h à 14 h.et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation. Il laisse dans le deuil, son fils Jacques (Stéphanie Harvey); ses frères et sœurs : feu Roland, feu Cécile, feu Lucien (Jeanne-d'Arc Beaupré), Pauline (feu Henri Lacasse), feu Louis-Philippe (feu Jeannine Bédard), feu Des Neiges (feu Jean-Yves Lepagne) et Raymond (feu Jacqueline Beaumont); la mère de Jacques, Louisette Lapointe ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Jacques et Stéphanie tiennent à remercier chaleureusement tous les membres de la famille et proches qui ont supporté Armand par de généreuses visites et pour des services au cours de sa maladie. Un merci spécial à sa filleule Josée qui fut d'une disponibilité et d'une présence bienveillante de tous les instants. Également un grand merci à l'équipe du CLSC de la Jacques-Cartier Loretteville, et plus particulièrement à la Dre Michèle Lavoie et à l'infirmière Karine Lamonde pour leur dévouement et leur soutien jusqu'à la toute fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise des Soins Palliatifs (AQSP), succursale Bureau-chef, C, Granby (QC) J2G 8E5, tél. : 514-826-9400, web : https://www.aqsp.org/