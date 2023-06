GARNEAU, Michel



À son domicile, le 24 mars 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé sereinement monsieur Michel Garneau, entouré de l'amour de ses proches. Il était le conjoint de madame Ghislaine Méthot et le fils de feu dame Aurélie Levasseur et de feu M. Hector Garneau. Il demeurait à Québec, arrondissement Beauport, secteur St-Louis de Courville.La famille y recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Ghislaine, son beau-fils Daniel Couture (Louise Lapierre), son frère Robert (Julie Huard), ses nièces Jacinthe Garneau (Bruno Bourdages et Sébastien), Mylène Garneau, Claudine Garneau, ses enfants Marie-Ève et Loïc Bélanger et leur père Simon-Pierre Bélanger. Il laisse également dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs : Mario Méthot (Denise Lefebvre), Denise Méthot (feu Peter Minaki), les nièces de sa conjointe Francine Thibodeau (Jean-René Côté), Justine Couture et son père Denis Couture, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci du fond du coeur à Audrey Deblois infirmière du CLSC Beauport pour les bons soins prodigués, son dévouement et son humanisme. Merci au personnel des soins palliatifs du CLSC Beauport : Martine, Émilie et Dre Cyr pour l'avoir accompagné jusqu'à la fin. Merci à notre amie Micheline Tremblay pour ses bons conseils. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.