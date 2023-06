5 choses à savoir sur la trame sonore de la série «The Idol»

En plus d’être le cocréateur de The Idol et d’y tenir l’un des rôles principaux, The Weeknd a composé un opus complet qui servira de bande sonore à la série qui sera diffusée le 4 juin sur HBO.

AFP

Disponible en pré-sauvegarde le 2 juin

La bande sonore de la série The Idol sera disponible en pré-sauvegarde demain, vendredi 2 juin. C’est The Weeknd lui-même qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. De cette façon, l’utilisateur s’assure d’avoir l’album téléchargé sur sa plateforme d’écoute dès sa sortie officielle... dont on ignore la date pour le moment.

Une chanson avec Madonna et le rappeur Playboi Carti

La sortie d’un nouvel extrait musical mettant en vedette Madonna et le rappeur Playboi Carti se fera également ce vendredi le 2 juin. Le mot-clic #POPULAR laisse croire que c'est le titre de la chanson attendue.

Un vidéoclip sulfureux pour le premier extrait : Double Fantasy

Le premier extrait, Double Fantasy, a été lancé le 21 avril dernier. Le vidéoclip suffit à nous convaincre de la crédibilité de la chimie entre Lily-Rose Depp et Abel “The Weeknd” Tesfaye. On y voit la paire échanger des baisers puis danser langoureusement sur des images très sexy tirées de la série.

Les inspirations musicales

The Weeknd dit s’être inspiré de The Wall et de Purple Rain pour créer cette trame sonore. Lily-Rose Depp a quant à elle affirmé avoir pensé à la chanteuse Britney Spears pour constituer son personnage de Jocelyn. « Il y avait tellement d'inspiration à tirer de quelqu'un comme Britney Spears, que j'adore », a déclaré l'actrice à E! News.

Une bande sonore en plusieurs volumes?

Cette bande sonore pourrait être consituée de plusieurs albums. En effet, comme le chanteur a annoncé le « volume 1 » offert en précommande, cela laisse sous-entendre qu’il y en aura au moins un deuxième à venir.

-HBO a partagé la première bande-annonce complète et officielle de la série mettant en vedette Lily-Rose Depp et The Weeknd mardi dernier.

-The Idol raconte l’histoire d’une jeune pop star qui, après une dépression, est déterminée à reprendre sa place dans le cœur de ses admirateurs. Celui qui ravivera sa flamme est le propriétaire d’une boîte de nuit qui fera d’elle sa marionnette. Le 4 juin sur HBO. La série a été présentée en première - hors compétition - au plus récent Festival de Cannes.