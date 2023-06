GAUVIN, Charlotte



À l'Hôpital Chauveau, le 9 mars 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Charlotte Gauvin, épouse de feu monsieur Donat Poitras, fille de feu madame Almoza Tisdel et de feu monsieur Hormidas Gauvin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière l'Islet sur mer ultérieurement. Elle était la sœur de feu Fernand (feu Gisèle), feu Conrad (feu Cécile), feu Robert (feu Rita), feu Jean-Claude (feu Suzanne), feu André (Denise), feu Yolande (feu Paul Lafleur), feu Sœur Thérèse, feu Jacqueline (feu Albert Frenette), feu Suzanne (feu Lionel Denoncourt), Raymonde (feu René Dionne) et Michèle (Clément Lessard). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la cardiologie du CHUL et des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués.