DESROCHES, Jocelyne



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 mai 2023, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Jocelyne Desroches, conjointe de monsieur Denis Lebel, fille de feu madame Georgette Fradette et de feu monsieur Lucien Desroches. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auOutre son conjoint Denis, elle laisse dans le deuil son fils Simon; ses frères et sa sœur : Denis (Diane), Denise (Pierre), Clément et Jocelyn (Hélène) ; sa belle-mère Lucille ; sa belle-sœur Line (Jean-Guy) ; ses beaux-fils : Martin et Francis ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.