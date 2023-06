LU, Thanh Thao Kathy



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 mai 2023, à l'âge de 30 ans et 5 mois, est décédée madame Thanh Thao Kathy Lu, conjointe de monsieur Pierre-Olivier Barbeau, fille de madame Thi Tuyet Lu. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son conjoint Pierre-Olivier Barbeau; son fils Evans Lu-Barbeau; sa mère Thi Tuyet Lu; ses grands-parents; son frère Minh Lu; ses beaux-parents : Daniel Barbeau (Nathalie Lemieux); son beau-frère et sa belle-sœur : Alexandre Barbeau (Samantha Dumais) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s et collègues de travail. Un remerciement sincère au personnel soignant des soins intensifs ainsi que les soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur bienveillance et professionnalisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Qc, Téléphone : 1-866-343-2262, Courriel : info@src-crs.ca, Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca et Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.