POULIN, Charlotte



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 17 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Charlotte Poulin, fille de feu dame Marie-Anne Talbot et de feu monsieur Fridolin Poulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Christian (Claudia Trudel); le père de son fils Roger St-Pierre; ses petits-enfants : Edouard et Chloé; sa sœur: Julie; sa belle-sœur : Anne-Marie Ouellet ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du C.H.S.L.D. Christ-Roy pour leur attention et bienveillance. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1 avenue Sacré-Coeur, bureau 108 Est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.