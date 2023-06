BIRON, Reine



À l'Hôpital Général de Québec, le 17 avril 2023, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Reine Biron à l'âge de 80 ans. Fille de feu Germaine Boudreault et de feu Paul Biron, elle demeurait à Québec et était originaire de Sainte-Croix-de-Lotbinière.et l'inhumation des cendres se fera au cimetière de Sainte-Croix-de-Lotbinière à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Benoît Lamontagne (Sarah Pertzborn), Jacques Lamontagne (Pierrette Béland) et Jules Lamontagne (Marie-Hélène Deveau); ses petits-enfants : Paul-William, Francis, Mariane, Daphnée, Maïk, Alex et Vincent; ses frères et sœurs : Rodrigue (Liette Dupuis), Hélène, Brigitte (feu Jean-Claude Lebel), Grégoire (feu Claude Corriveau), Pierre (Liliane Thivierge Daigle) et Simon (Camille Hardy); ses beaux-frères de la famille Lamontagne : André et Marc (Lise Laronde) ainsi que plusieurs parents et amis. Elle laisse également dans le deuil Réjean Breton, ami et associé de la chapellerie Bibi & Cie anciennement située dans le Vieux-Québec. Elle est partie rejoindre son frère Paul-Émile et sa sœur Françoise qui l'ont précédé dans la mort. La famille offre ses plus sincères remerciements au personnel et aux bénévoles du 2è Nord de l'Hôpital Général de Québec pour leur attention, leurs bons soins, leur dévouement ainsi que leur professionnalisme et souhaite remercier toutes les personnes qui ont témoigné leur soutien en ces moments douloureux. Si vous le désirez, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec.