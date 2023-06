LANTIER, Louise



Au CHSLD de l'hôpital Chauveau, le 17 mai 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Louise Lantier. Elle était la fille de feu madame Blanche Harvey et de feu monsieur Dunn Lantier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 3 juin 2023 de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 13 h 30.La dépouille sera mise en terre immédiatement après les funérailles dans le cimetière situé tout juste derrière l'église. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Florence et Jeanne (Yvon Renaud); sa nièce Michelle (Jacques Vézina); ses belles-sœurs Jeanne Turgeon (feu Jacques Lantier) Juliette Paquet (feu Adrien " Kid " Lantier), feu Gérard (feu Marguerite Drolet, feu Jeannine Boulet), feu Édith (feu Jean-Luc Potvin), feu Henri (feu Thérèse Pépin) feu Aline (feu Armand Dumas); sa nièce Joane Dumas (Louis Brassard); son filleul Louis Lantier, ainsi que de nombreuses nièces et neveux. Florence, Joane et Jeanne tiennent à remercier le personnel de I'IUCPQ de Québec du 7e étage et du CHSLD de l'hôpital Chauveau pour leur professionnalisme et leurs bons soins. En guise de sympathie, vos dons peuvent être faits à l'ordre de L'Hibiscus, groupe d'entraide sur le deuil, à Trésorière de l'Hibiscus, 6643 rue Des Anémones Québec QC G1G 1H6.