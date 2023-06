MORIN, Richard



À Québec, le 29 mai 2023, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Richard Morin, fils de dame Thérèse Richard et de monsieur Jean-Marc Morin. Originaire de Beauport, il demeurait à Québec. La famille vous accueillera le lundi 5 juin de 19h à 22h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de L'Islet-sur-Mer. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Jocelyn (Francine Beaudoin), Sylvie (Jean Morency) et Hélène (Marc Laverdière); ses neveux et nièces : Marie-Michelle (Étienne), Jean-François (Yannick), Michèle (Louis-Étienne), Vincent et Laurie, sa filleule; ses petits-neveux : Charles-Henri, Albert et Auguste et leur petite sœur à venir. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins et cousines, de nombreux amis au Québec et en France, des collègues et amis de la Maison des Leaders et des collègues et amis du monde de l'éducation pour lequel il a consacré sa carrière. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence St-Patrick et l'équipe de soins palliatifs du CLSC Haute-Ville pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 5160, boulevard Décarie, bureau 740, Montréal, QC H3X 2H9, https://arthrite.ca/ à Société de la SLA du Québec, 5415 Paré, bureau 200, Ville Mont-Royal, QC H4P 1P7, https://sla-quebec.ca/, à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/, au Fonds Marie-François, 2029 rue Holy Cross, Montréal, QC H4E 2A4, tél.: 514 766-4694 ou à la Clarté-Dieu, 1605 rue Sheppard, Québec, QC G1S 1K4, https://www.laclartedieu.org/, Tél.: 418 683-6825.