TARDIF, Marc



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Marc Tardif. Il était l'époux de dame Denise Leclerc, fils de feu dame Aurore Roy et de feu monsieur André Tardif. Autrefois de Sainte-Flavie, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h 30.suivie de l'inhumation aux Jardins Québec, au 493, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 1W7. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses fils : Benoît (Christiane) et Luc; sa sœur Thérèse; son frère Pierre-Paul; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, 1-888-MEMOIRE, www.alzheimer.ca/federationquebecoise/fr