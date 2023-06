BEAULÉ, Raymond



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 12 mai 2023, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédé monsieur Raymond Beaulé, époux de madame Julia Lessard, fils de feu madame Alice Prévost et de feu monsieur Alphonse Beaulé. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Julia Lessard, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Sincères remerciements au personnel du 1er étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine de Québec pour leur accueil et pour les bons soins prodigués.