MILLER, Jeannette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 26 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jeannette Miller. Elle était l'épouse de feu monsieur René Lallemand, fille de madame Létitia Bédard et de feu monsieur Olivier Miller. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, son fils Jean Lallemand; elle était la sœur de feu Cécile (feu Florian Cadoret), feu Jeanne-D'Arc (feu Jean-Charles Gosselin), feu Carmen (feu Raymond Boulanger), feu Irène (feu Philippe Gosselin), feu Madeleine (feu Clément Gauvin), feu Marcel (feu Florence Garnier), feu Olivier ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Son fils tient à exprimer sa reconnaissance au Dr Marie-Claude Vandal, Dr Linsey Lemoine, Dr Maxim Amar, ainsi qu'au personnel médical pour ses bons soins et son précieux soutien apporté à sa mère dans ses derniers moments. Femme exceptionnelle et de caractère, elle a toujours su aider les autres.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc G2J 1B8.