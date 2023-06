GOULET, André



À Lac-aux-Sables, le 12 mai 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé accidentellement monsieur André Goulet, époux de madame Suzanne Paquet, fils de Lorraine Simard et de feu Guy Goulet. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants : Philippe (Stéphanie Martin) et Marie-Pier (Cory Lyle); ses petits-enfants : Émile, Jacob, Mathis, Noah et Liam; son frère et ses soeurs : Jean (Sandy Lee), Diane (Michel Loranger) et Marie (feu Denis Dufour); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet : feu Lise (Gaston Auger), Réjean (Nicole Defoy), Marcel (Claire Laroche), Pierre (Francine Beaupré), feu Michel (Jeanne Angers (Christian Giguère)), feu Madeleine (Sylvain Gaumond), Jacques (Marie-France Banville), André (Diane Lamothe), Sylvie, feu René et Réjean Frenette; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, voisin(e)s et ami(e)s. Un merci spécial à Monel et à André Fortier, ainsi qu'à tous ceux et celles qui contribueront, de près ou de loin, au dernier projet qu'André souhaitait réaliser. "Comme André aurait voulu que nous célébrions sa vie colorée, nous vous invitons à ne pas porter de noir". Ensemble, nous pourrons partager nos beaux souvenirs au