ARTEAU, Lorraine Alleyn



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 avril 2023, à l'âge de 72 ans et 3 mois, est décédée madame Lorraine Alleyn, épouse de monsieur Jean-Pierre Arteau, fille de madame Myrtle Smith et de feu monsieur Maurice Alleyn. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 10 h à 11 h 30.la cérémonie sera également disponible en webdiffusion sur le site internet de la coopérative. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Belmont. Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil son fils Steven Arteau (Catherine Duguay); ses petits-fils Alexis Arteau et Samuel Arteau; sa soeur Gail Alleyn; ses beaux-frères et belles-soeurs : Louise Arteau (Pierre Frenette), Nicole Arteau (Pierre Rochon), Michel Arteau (Sylvie Durocher), Yves Arteau, Denis Arteau (feu Johanne Latulippe); sa filleule Nelly Rochon (Frédéric Brie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à tout le personnel de l'Hôpital Laval pour les soins de qualité et l'humanité démontrée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.