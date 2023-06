BÉDARD, Jacqueline



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 28 avril 2023, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Bédard, épouse en premières noces de feu monsieur Antonin Godbout, et en secondes noces de monsieur Roland Boivin, fille de feu madame Alice Hallé et de feu monsieur René Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en après-midi en toute intimité. Outre son époux, monsieur Roland Boivin, elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Francine Rousseau), Sonya (Christian Bélanger) et Nathalie (Christian Chenel); ses petits-enfants: Camille Chenel (Gabriel Julien), Philippe Chenel (Chelsea Ross), Frédérik Bélanger (Vicky Bélanger), Stéphanie Bélanger (Vincent Daneau), Guillaume Bélanger, Sébastien Godbout, Yannick Godbout, Karine Godbout et Alexandre Godbout; ses arrière-petits-enfants; les enfants de son époux: Pierre Boivin (Sylvie Drolet), Yves Boivin (Sylvie Dubuc), Johanne Boivin (Pierre Chagnon) et Jean Boivin; sa soeur Denise Bédard Boily (feu Jean Boily); sa belle-soeur de la famille Godbout: Denise Godbout Denis (feu Camil Denis); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Boivin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Marc Bédard (feu Louisette Bilodeau). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.