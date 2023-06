MORNEAU MERCIER, Joséphine



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 mai 2023 à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée madame Joséphine Morneau, épouse de feu monsieur Joseph Mercier. Originaire de Sainte-Perpétue, elle était la fille de feu dame Évelyne Pelletier et de feu monsieur Ernest Morneau. Elle a demeuré de nombreuses années à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années à la Résidence des Bâtisseurs (Monseigneur Deschênes) à Montmagny. Elle était la mère de : Suzanne (Denis Rémillard), Ginette (Roger Théberge), Mariette (Yvon Landry), Normand (Denise Guérin), Denis, feu Alain (Julie Roy), Jean-Pierre et Francis (Marie-Claude Lizotte); la grand-mère de : Éric Messervier (son père Conrad Messervier), Sylvain et Julie Théberge, Frédéric, Laura et Keven Landry, Michaël et feu Pierre-Luc Mercier, Joséanne et Jean-Philip Mercier (leur mère Marie Castonguay), Michaël Boulet, Jonathan, Sylvia et Valérie Mercier, Maude et Frédérique Mercier; leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre tous ses frères et sœurs et leur époux(se) : Paul-Émile Morneau, Marie Bélanger, Victor Morneau, Emma Bélanger, Lionel Morneau, Rita Morneau, Rosario Milliard, Servule Morneau, Olivette Leclerc, Philomène Morneau, Dominique Milliard, Rose-Anna Milliard, Maxime Daigle. Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Mercier, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny ainsi qu'à celui de la Résidence des Bâtisseurs pour leur accompagnement et les excellents soins. Merci également à son amie Claire Vézina pour sa présence constante, sa prévoyance et toutes ses petites attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1 Place de l'Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 2 juin de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.