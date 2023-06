LACHANCE, Myriam



À l'Hôpital de Montmagny le 24 mars 2023, à l'aube de ses 57 ans, est décédée dame Myriam Lachance, fille de feu monsieur Eloi Lachance et de dame Dorys Gonthier. Native de Ste-Lucie-de-Beauregard, elle demeurait à Montmagny. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son frère Dany (Denise Allaire), sa sœur feu Marie, son neveu Dereck Lachance, ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines des familles Gonthier et Lachance. Nous remercions toutes les personnes qui ont côtoyé Myriam, qui l'ont accueillie et aimée. Merci à vous qui à l'occasion avez assumé le rôle de gardiennage, aux intervenants du CLSC, aux préposées des services à domicile, au personnel du Centre de Jour, de la RAC, de la Résidence Brigitte Gagnon, de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny. Merci à Lysanne Tanguay et Chantal Bertrand qui de par votre implication avez fait une différence dans la qualité de vie de Myriam. Vous avez tous et toutes été très importants dans son quotidien.Au CHSLD de Montmagny, 11 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Eloi Lachance, époux de dame Dorys Gonthier. Il était le fils de feu monsieur Clovis Lachance et de feu dame Rolande Couture. Natif de Ste-Lucie-de-Beauregard, il demeurait à Montmagny. Il laisse dans le deuil sa compagne des 61 dernières années Dorys Gonthier, son fils Dany (Denise Allaire). Il était le père de feu Marie et feu Myriam et grand-père de Dereck; ses frères et sœurs : feu Clermont, feu Micheline, feu Denise (feu Fernand Laverdière), Clermont (Liette Leclerc), Euchariste, feu Dolorès, feu Richard, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gonthier : Gilberte (feu Roland Duquet), feu Raymond, feu René, Germain (Suzanne Duquet), Denis (Bella Lachance), Lise, Denise, Susan, Francine (Donald Dodier), Colette (Gilles Baribeau), Ginette, feu Michel, Réal (Charline Lamontagne), feu Julien (Réjeanne Chouinard), ses filleules : Sylvie Duquet, Françoise Lachance, Karina Chabot, Camille Gonthier, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Merci au personnel médical et soignant et aux intervenants du département de gériatrie de l'Hôpital de Montmagny et du CHSLD (3e étage) pour leur dévouement, leur accompagnement et la qualité de leurs soins. La famille accueillera parents et ami(e)s à, jour des funérailles à compter de 12 h 30.Les cendres de Myriam et Eloi seront déposées ultérieurement au Columbarium Laurent Normand. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la