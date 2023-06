MORENCY, Guy



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus de Québec, le 4 mai 2023, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Guy Morency. Il était le fils de feu monsieur Jean-Pierre Morency et de feu madame Dolorès Pouliot. Il demeurait à Québec. Monsieur Morency laisse dans le deuil son frères et ses sœurs : Linda (Pierre Dumont), Maude (Alain Poulin), Luc, Johanne (feu Luc de Launière) et Sophie (Pierre Pelletier); son filleul Gabriel Morency. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Morency au :vous pourrez assister à la cérémonie en webdiffusion. Ses cendres seront inhumées au cimetière St-Pierre-Aux-Liens. La famille tient à remercier les membres du personnel du Centre Intégré de Cancérologie du CHU de Québec ainsi que ceux du CLSC de Limoilou pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Morency. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Procure (https://www.procure.ca/).