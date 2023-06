NADEAU, Rita Casault



À l'Hôpital de Montmagny, le 3 avril 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Rita Casault, épouse de feu M. Adrien Nadeau et fille de feu Louis-Joseph Casault et de feu Marie-Louise Casault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :jour des funérailles, à compter de 12h.L'urne sera déposée par la suite au columbarium de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses filles : Chantal (feu Arthur J. Matthews) et Sonia; ses petites-filles : Denise (John E Goff Jr) et Krystle (Christopher Vancour); ses arrière-petits-enfants : Christopher et Dylan Goff et Ellie Rose Vancour. Elle était la sœur de : feu Paula, feu Colette (Jean-Guy Caron), feu Noëlla (feu Dr Rémi Larochelle), feu Gertrude (feu Léon Collin), Cécile (feu Roger Boutin), feu Gilles (feu Elisabeth Deschamps), Louise (Roger Langlois); de la famille Nadeau, elle était la belle-sœur de : feu Gérard (feu Rachel Théberge), feu Juliette (feu Albert Gaudreau), feu Julien (feu Pauline Girard), feu Roger, Adrienne (Jacques Fournier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis(es). Grâce à la technologie, Chantal, malgré la distance, a pu accompagner Sonia lors des derniers moments de vie de leur mère. Un très gros merci aux préposées Mélanie Labrecque et Madeleine Duval pour leur dévouement, leur aide a permis à Mme Casault de pouvoir demeurer à la maison avec Sonia. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/