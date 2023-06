BÉDARD, Laurette Rhéaume



À son domicile, le 9 mai 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée subitement dans son sommeil, madame Laurette Rhéaume, épouse de monsieur Yves Bédard, fille de feu monsieur Léopold-Adolphe Rhéaume et de feu madame Rose-Alva Légaré (feu monsieur Gaston Plamondon en 2e mariage). Elle demeurait à Lac St-Charles, Qc. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. La famille recevra les condoléancesde 12h30 à 13h30 enet sera suivi de l'inhumation au cimetière de Lac St- Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil son époux Yves Bédard, ses enfants : Daniel (Geneviève Gagnon), Jean, Sylvie (Shawn Crosman), ses petits-enfants : Audrey (Karim Belarbi), Sheldon (Anne-Charlotte Brassard), Wil-liam, Simon et Jonathan (Mathieu Brisebois) ainsi que son arrière-petite fille, Livia Crosman. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs : Louise (feu Jean-Pierre Sioui), Claude, Gilles, Diane (Denis Beaulieu), Lucie (Daniel Bédard) et Alain (Line Verret), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs : feu André (Réjeanne Beaulieu), Françoise (feu Simon Rhéaume et feu Raymond Larose), Louise (feu Jean-Guy Simard), feu Annette (Carol Roberge) et feu Simon (Louise Verret). Elle est allée rejoindre son frère André, ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Pierrette (feu Raymond Girard), feu Jeanne d'Arc (feu Rodrigue Savard). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs amis.es.