LAROSE, Claudette



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 26 mai 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Claudette Larose, épouse de monsieur Serge Paré. Elle était la fille de feu monsieur Maurice Larose et de feu madame Gemma Morissette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com Outre son époux, Serge, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jacques (Yolande Rousseau), feu Francoise (feu André Fortier), Richard (Nicole Blouin), Carole (Daniel Malenfant), Guy (Hélène Levasseur), Feu Marcel (Denise Dompierre), Danielle (Gaston Giroux) et François (Pauline Duguay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré : Marcel (Gilles Ouellet), Ginette (Jacques Béliveau), Murielle, Robert (Danielle Guérard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du 2ième étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour le dévouement dont ils ont fait preuve envers Claudette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3 418-527-4294) www.societealzheimerdequebec.com.