HUDON, Henri



Au Centre d'Hébergement St-Antoine, le 25 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Henri Hudon. Il est allé rejoindre sa tendre épouse, feu madame Laure-Anna Lacroix. Il était le fils de feu monsieur Léo Hudon et de feu madame Marguerite Bilodeau. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (Yasuko), Martine, Colombe et Sébastien (Sonia); ses petits-enfants : Anna (Stéphane), Maya, Erika, Maxime, David (Tracy), Mélanie, Clémence et Delphine; son arrière-petit-fils Laione. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Jean-Guy (Colombe), feu Murielle (Paul-Henri), Léo (feu Louise), Laurent et Francine (Normand); les membres de la famille Lacroix : feu Laurent (feu Thérèse), feu Antonia (feu Dominique), Jean-Marc, Laurentia (feu Paul), Soeur Andréa ndps, feu Gaétan (Donatine), Marcel et Rita (Viateur). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Hudon auLa famille recevra les condoléancesde 12 h 30 à 13 h 30 au salon du complexe.L'inhumation des cendres suivra au cimetière de l'église. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CHUL ainsi que celui du Centre d'Hébergement St-Antoine pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Hudon. Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.