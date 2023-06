LÉVESQUE, Soeur Cécile, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 24 mai 2023, à l'âge de 78 ans dont 58 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Cécile Lévesque (en religion Sœur Saint-Pierre-Julien, sœur de la Charité de Saint-Louis), fille de feu Lucien Lévesque et de feu Marie-Paule Lévesque. Elle était native de Saint-Gabriel, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; ses frères et sœurs : Armande (Jocelyn Lévesque), Julien (Nicole Gosselin), feu Paul-Alfred (Antoinette Lévesque), Ruth (feu Maurice Vaillancourt), Dorothée (Jean-Pierre Anctil), Fabien (Thérèse Dion), Praxède (feu Daniel Lapointe), Wilbrod (Johanne Gaumond), Éloi (Nathalie Paradis), Olivier (Marjolaine Rivard), Roland (Francine Dumont), Dominique (Jean Turcotte), Vivianne (Réal Ouellet), Hugues (Nancy Laroche), Édith (Martin Hivon). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, et amis(es). La communauté et la famille recevront les condoléances à lade 9 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 13 h 30.suivi de l'inhumation au Cimetière Mont-Marie, sous la direction du