CORBIN, Joseph



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 mai 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Joseph Corbin, époux de dame Marguerite Boulay, fils de feu dame Marie-Jeanne Soucy et de feu monsieur Joseph-Ludger Corbin. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Marc (Julie Ratté), Lise (Christian Senechal), Suzanne et Pierrette (feu Martin Aubé); ses petits-enfants: Mathieu Corbin (Mary-Pier Leblanc), Alexanne Senechal, Marie-Christine Turgeon (Philippe Laurin), Gabrielle Corbin-Oulhen , François Aubé et Michel Aubé; ses arrière-petits-enfants: Yan-Olivier, Mary-Kate, Hayden, Lyam-Eric, Ryan, William, Mathis et Mederick, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.es. Une pensée pour les amis proches, René, Jacques, Normand et Raymonde. Un remerciement tout particulièrement chaleureux pour le personnel du Samoa, des soins palliatifs à domicile du CLSC et du 5e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.