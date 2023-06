ROULEAU, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mai 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Thérèse Rouleau, fille de feu Joseph Rouleau et de feu Marie Mercier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Nicole, Jocelyne, Ginette (Paul Grenier), Claudine (Jean-Marie Tanguay), Céline (André Bolduc) et Jacques (Danielle Thomassin); ses petits-enfants : Jean-Christian Fortin, Stéphane Fortin, Pierre Bolduc, feu Marie-Josée Bolduc, Joannie Tanguay (Carl Hoznour), Kevin Tanguay, Pierre-Alexandre Thomassin (Stéphanie Dallaire) et Mathieu Breton; ses arrière-petits-enfants : Loïk Thomassin, Maïka Thomassin, Elïot Thomassin, William Hoznour, Elliot Hoznour, Mathis Tanguay; ses frères et sœurs : feu Bernadette (feu Honoré Lapointe), feu Diomède, feu Gédéon (feu Rita Violette), feu Aurèle (feu Olivette Laberge), feu Éliane (feu Léopold Lapointe), feu Anna-Marie (feu Clément Breton), feu Albini et feu Rita (feu Irenée Boulanger); le père de ses enfants feu Roland Breton; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.