LECLERC, Réjean



À son domicile, le 23 mai 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Réjean Leclerc, fils de feu monsieur Laurier Leclerc et de feu madame Florette Therrien. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances le, à partir de 10 het de là, au cimetière paroissial, sous la direction duRéjean était le frère et le beau-frère de Michel (feu Marie Bertrand, Louisette Lavallée), feu Yvan, Roger (Louise Lefebvre), feu Daniel, Mario, feu Jean-François (Ti-bout), Hélène (feu Ronald Gingras), Bernard, Marie-Andrée, Marie-Josée. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Portneuf, particulièrement à Sophie Desgagné pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca