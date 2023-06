LEMELIN, Suzette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 9 mai 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Suzette Lemelin, épouse de monsieur Charles-Henri Dubé, fille de feu dame Germaine Biron et de feu monsieur Louis-Philippe Lemelin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Charles-Henri Dubé; ses enfants : Christian (Lise Thériault), Michel (Annie Chouinard), Marie (Jacques Lamontagne), Jasmine et Louis-Martin (Josée Francoeur); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Isabelle Thériault-Dubé (Guillaume Lagacé), Noémie, Félix-Antoine, François Thériault-Dubé (Stéphanie Delagrave), Jeanne, Margot, Ariane Dubé-Lamontagne (Simon Guérette), Florence, Victor, Charlie, Julie Dubé-Lamontagne (Charles Jacobs), Colin, Hugo, Alice, Guillaume Lamontagne (Karina Lepage); sa sœur Gaétane Pillenière; ses beaux-frères et belles-sœurs : Roland Pillenière, Sylvia Ouellet, Carmen Dubé, Micheline Dubé, Jean-Louis-Dubé (Sylvie Lafleur), Viateur Dubé et Jeanne-Mance Dubé ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Charlesbourg pour les bons soins prodigués et particulièrement les soignants sous la supervision de France et Nathalie. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 15.La mise en niche des cendres aura lieu le lundi 5 juin 2023 à 10 h avec la famille immédiate au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.