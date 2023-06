DESROSIERS, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 mai 2023, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Desrosiers, époux de feu dame Marthe Fortin. Il était fils de feu madame Aurore Caron et de feu monsieur Robert Desrosiers. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis et France; ses petits-enfants : Cynthia, Émilie, Nadia, Laurie (Simon Poitras), Camille et Virginie; ses arrière-petits-enfants : Amélie, Olivier, Léannie, Alexis et Thommy; son amie Lisette Lemieux et ses enfants Alain et Suzanne (Richard Gaumond); les petits-enfants de son amie : Jessica, Maxime et Audrey; ses frères et sœurs : Marcelle (Claude Bord), Monique, Diane, feu Marc-André (Denise Lavoie), feu Bertrand (Monique Blanchette); ses beaux-frères et belles-soeurs Georges, Roland, Rose (Philippe St-Pierre), Marie-Blanche (feu Victorien Couture) et Berthe (feu Léonard Boulay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs et ses autres beaux-frères et belles-sœurs, qui l'ont précédé. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saindon à Sayabec. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.