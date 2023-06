LAVOIE, Gervaise



À son domicile, le 26 avril 2023, est décédée subitement à l'âge de 80 ans et 2 mois, dame Gervaise Lavoie fille de feu M. Laurent Lavoie et de feu dame Alice Richard. Elle demeurait à Saint-Pascal et était native de Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances ende 12 h à 13 h 55, suivra leet de là les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Gilles et Gérard (Gracia Belisle). Sont aussi affectés par son départ sa nièce Martine Lavoie, ses neveux : Hugues Lavoie (Sophie Lévesque), Daniel Lavoie (Diane Marcotte) et leur mère Géralda Lebel, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Don en ligne: www.cancer.ca