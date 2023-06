LAPOINTE, Alain



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès subit de monsieur Alain Lapointe, survenu à Québec le 17 mai 2023, à l'âge de 63 ans. Il était le fils de feu Gemma Raymond et de feu Adrien Lapointe.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jenny Caseault-Lapointe (Dominique Lareau) et Isabelle Caseault-Lapointe (Alexandre Rochette); son petit-fils qu'il aimait plus que tout au monde, William, ainsi que la mère de ses enfants, Diane Caseault, avec qui il a passé une grande partie de sa vie et pour qui il avait une affection inconditionnelle; ses frères et ses sœurs : Ginette (Frederico Caruano), Réjean (Denise Ouellet), Claude (Claire Cloutier), Denis (Christine Sanfaçon), Jacqueline (André De Grandmaison), André (Huguette Audet), Daniel (Francine Gagnon) et Madeleine (Claude Morin); ses nombreux neveux et nièces; le nombre incalculable de personnes et amis qu'il a touché de près ou de loin dans sa vie; France Côté, sa dernière compagne avec qui il a osé parcourir les quatre coins de la planète dans ses dernières années de vie, sans oublier ses clients et collègues de Taxi Coop. Outre ses parents, Alain est parti rejoindre son frère Gilles (feu Lise Andrews) et sa sœur Jeannine (Robert Lavoie). C'était un homme au grand cœur, être unique qui n'a laissé personne indifférent sur son passage. Que sa joie de vivre, son humour, sa personnalité hors du commun et sa grande générosité ne soient jamais oubliés. Comme il le disait si bien : la vie, c'est aujourd'hui! Profitez de chaque moment, la vie est fragile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.