CANTIN, François



Entouré des siens, le 10 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé à son domicile monsieur François Cantin, époux de feu madame Carolle Guay, fils de feu Joseph Cantin et de feu Marie-Blanche Beaudoin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy, Cynthia (Stéphane Roy) et Jean-François; ses petits-enfants : Rebecca (Jérémy), Francesca (William), Mathieu, Andrew et Darren; son arrière-petit-fils Blake; ses frères et sœurs : feu Paul-Eugène (Carmen Nadeau), feu Raymond-Marie (feu Lucienne Morin), feu Laurette (feu Omer Pichette), Thérèse (feu Jean-Charles Vallières), Sœur Jeannette S.S.C.M, feu Bernadette (André Roberge) et Benoit (Carole Maillot); sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Guay : Denise (feu Jacques D'Amours) et feu Micheline (Antoine Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de vote choix. La famille vous accueillera aule vendredi 2 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h30, le samedi 3 juin à compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 3 juin à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".