PARÉ, Liliane



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 15 mai 2023, à l'âge de 95 ans, nous a quittés paisiblement, entourée de sa famille bien-aimée, dame Liliane Paré, épouse de feu monsieur Rémi Roy. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Paré et de feu dame Marie Lessard. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissanceLes cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle a maintenant rejoint son époux Rémi et elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : Martin (Louise Lavoie), Renée (Richard Leroux), André (Anne Paradis), Marie-Catherine (Serge Gravel), Julie (Christian Pagé) ; ses petits-enfants : Sylvie-Anne Roy (Patrick Messier), Marie-Pierre Roy (John O'Grady), Andréa Lavoie-Roy (Sébastien Paradis), Charles Lavoie Roy (Alyson Buri), Vincent Charland (Isabelle Gaulin), Bruno Charland (Stéphanie Shoiry), Émilie Roy (Kevin Lynch), Gabrielle Roy (Joseph Cherry), Marie-Ève Roy Pilote, Julien Roy Pilote (Omar Galeana De La Cruz), Camille Pagé Roy et Florence Pagé Roy ; ses 17 arrière-petits-enfants : sa sœur et sa belle-sœur : Isabelle (feu Marcel Larsen), feu Léonard (Cécile Crépault) et elle était la sœur de feu Raymond (feu Jeanne-Aimée Larouche), feu Françoise (feu Arthur Gauthier), feu Ludger (feu Nellie Nicholson), feu Rosario (feu Marie-Jeanne Verreault), feu Blanche (feu Lionel Barnabé), feu Thérèse (feu Prime Gauthier), feu Marcel (feu Fleurette Gendron), feu Simone, feu Josaphat (feu Émilienne Côté), feu Diane (feu Gilbert Deschênes) et feu Irène (feu André Cloutier). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Caroline Kochuyt et toute l'équipe de soins de l'unité prothétique de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur professionnalisme, leur bienveillance et toute l'attention portée à l'égard de leur mère Liliane. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/et/ou La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec) G1S 3G3, https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/