BROCHU, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Pierre Brochu, fils de feu Amédée Brochu et de feu Yvette Buteau. Il demeurait à Québec, autrefois à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil son amie de cœur Christine Jacques; ses fils : Guillaume Brochu et Simon Brochu (Claudia Morency); ses petits-enfants : Laurie Brochu et Philippe Brochu, Olivier Brochu, Samuel Brochu et Florence Brochu; la mère de ses enfants, Jocelyne Pichette (Yvon Lambert); ; ses frères et sœurs : Normand (Hélène Hamel), Lisette, Yvon (Denise Trudel) et Francine (Richard Beaudoin); ses neveux et nièces : Nancy Brochu, Marie-Claude Brochu, Christian Brochu, Cynthia Brochu, Isabelle Brochu, Julie Beaudoin, François Beaudoin, Marie-Andrée Beaudoin, Arnaud De Grace, Nathalie Brochu, Stéphanie Brochu et Michel Brochu; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. La famille vous accueillera à la résidencele samedi 3 juin à compter de 9 h.