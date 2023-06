SAVARD, Louis



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 24 mai 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Louis Savard, époux de madame Sylvie Deblois et fils de feu monsieur Raymond Savard et de feu madame Gemma Vallières. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Savard laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Guy (Marise), Daniel (Judith), Pierre-Yves (Marie-Pierre) et Nicole; ses petits-enfants: Jérémie, Alexandre (Kim), Étienne (Mia), Émilie, Rosalie, Charles-Olivier, Philippe, Émile, Simon, Jeanne, Audrey-Ann (Mathieu) et Maxime (Anne-Sophie); ses frères et soeurs de la famille Savard: Lucie, Roger (Monique), feu Guy, Huguette, Claude (Diane), Hélène (Otto), feu Francine, Réjean (Carole), André (Lise), Edith, Jacques, Carole (Marc), feu Gilles et Michel (Linda); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Deblois: Josée, Élaine (Sylvain) et Marie-Claude (Alain); ses filleuls: Yannick Savard et Jean-Philippe Lachance ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci à l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de Pont-Rouge ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à partir de 12h à l'église sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la maison l'Auberevière https://lauberiviere.org/