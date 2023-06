SOUCY, Rita



Après une longue vie bien remplie, le 5 janvier 2023, je suis partie sereinement rejoindre mon époux Camille Lachance, mon père Siméon et ma mère Delima, mes frères Joseph, André (Géraldine Côté), Fernand, mes sœurs Thérèse, Cécile, Gabrielle ainsi que mes beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces. Avec regret, je laisse dans le deuil mon fils Yves et sa conjointe Annie, mes frères Paul, Roger ainsi que ma sœur Pauline, mes filleules Josée et Isabelle, ma belle-sœur Thérèse Lachance (Raymond Fortin), de nombreux neveux et nièces et ma fidèle amie Yolande. Un gros merci à la Résidence Le Crystal qui m'a offert un beau milieu de vie et de bons soins. Un remerciement spécial à mon médecin Lyne Trépanier pour sa disponibilité et son humanité.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la fondation Diabète Québec. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Beaudoin, Ferland, Dupuis Ltée.