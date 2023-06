MURPHY, Maureen



Au CHUL, le 11 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Maureen Murphy. Elle était la fille de feu dame Jeanne Parent et de feu monsieur William Murphy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 9 juin 2023 de 19h à 21h et le samedi 10 juin 2023 de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre ses enfants : Bruce (Nadia Nadeau) et Sandra (Matthew Mikalauskas); ses petits-enfants : Maksim, Larissa et Jeffrey; ses sœurs : Joan Murphy et Lynne Murphy; sa meilleure amie Estelle; ainsi que ses cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL de Québec pour les excellents soins prodigués. Elle remercie aussi tout spécialement son amie Estelle pour son dévouement et sa présence auprès de leur mère durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca