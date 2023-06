Après la chaleur, les orages foudroient le Québec

Après les ventilateurs et les airs climatisés, c’est le temps de sortir les parapluies, puisque la vague de chaleur qui frappe le Québec depuis quelques jours se terminera vendredi avec des précipitations et même quelques risques d’orages pour certaines régions de la province.

C’est notamment le cas pour la grande région de Montréal, qui aura des risques d’orages en après-midi ce vendredi, selon les prévisions d’Environnement Canada. La vague de chaleur ne sera cependant toujours pas terminée pour cette région, avec une température dépassant les 30 degrés. La même chose sera à prévoir pour la Montérégie et l’Outaouais.

«On ne s’attend pas à des orages très violents», a précisé Simon Legault, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada. L’expert souligne toutefois que ces orages peuvent devenir un enjeu pour les feux de forêt, en raison de la faible pluie et des éclairs qui peuvent foudroyer des régions déjà à risque.

D’autres régions auront des risques d’orage dès jeudi après-midi. Les régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean devront se protéger rapidement du tonnerre. Les Laurentides, l’Abitibi-Témiscamingue et certaines villes de la Côte-Nord comme Baie-Comeau subiront le même sort.

Vendredi restera toutefois plus calme et frais pour ces régions, avec des températures qui varieront de 21 degrés à Québec et jusqu’à 30 degrés Celsius en Abitibi-Témiscamingue. La Côte-Nord vivra une baisse plus radicale qui tournera autour de 10 degrés.

M. Legault souligne tout de même l’importance de se protéger en se réfugiant à l’intérieur, et de ne pas se cacher sous un arbre, puisque le risque de foudroiement est plus élevé.

Le Bas-Saint-Laurent aura tout autant de risques de précipitations, sans la présence d’orages avec une probabilité de 60 % d’averses prévue.