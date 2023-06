Audition finale pour les Alouettes: gagner sa vie en jouant au football

Le cas de Quartney Davis n’est pas unique, mais il fait partie des receveurs américains dont le poste n’est pas encore garanti à 100% chez les Alouettes. Comme bien d’autres joueurs, et ce, à différentes positions, il a son destin entre les mains à l’approche du dernier match préparatoire de l’équipe prévu vendredi soir, au stade Percival-Molson, face aux Tiger-Cats de Hamilton.

• À lire aussi: Les Alouettes pourraient miser sur leur propre Cole Caufield

• À lire aussi: Une remontée spectaculaire des Alouettes face au Rouge et Noir

«Je dois contrôler ce que je peux contrôler, je ne veux pas mettre trop d’emphase sur la possibilité de faire l’équipe ou non, a commenté Davis, jeudi, au terme de l’entraînement des Alouettes, à Trois-Rivières. Si je montre de la constance, je mets les chances de mon côté, mais ce n’est pas moi qui dois prendre les décisions finales concernant ceux qui feront partie du club... C’est évidemment mon objectif.»

Âgé de 25 ans, Davis s’est déjà signalé, la semaine dernière, à Ottawa, avec un touché sur une passe de 26 verges avec moins de deux minutes à écouler au quatrième quart.

«Quand j’ai lu la couverture, je sentais que le jeu pouvait fonctionner et heureusement, notre quart-arrière Davis Alexander était sur la même page que moi, a-t-il décrit, en revenant sur cette séquence ayant mené plus tard à une victoire de 22 à 21 des Alouettes contre le Rouge et Noir. Quand le ballon était dans les airs, je savais que c’était le moment pour moi de réaliser un gros jeu. C’est important de transposer dans un match ce que tu peux faire à l’entraînement, c’est là que tu prouves aux entraîneurs que tu as du talent.»

Martin Chevalier / JdeM

Au-delà des attrapés

Ce spectaculaire touché n’allait toutefois pas lui garantir automatiquement un poste avec l’équipe, même si son passé est composé d’essais avec différentes organisations de la NFL, soit les Vikings du Minnesota, les Colts d’Indianapolis et les Texans de Houston. Davis sent qu’il a encore des choses à prouver en vue de cette deuxième partie préparatoire, pour laquelle le vétéran quart-arrière Cody Fajardo doit d’ailleurs obtenir le départ.

«Un receveur peut obtenir cinq ou six attrapés, mais a-t-il bien fait son travail sur les autres jeux? A-t-il respecté le système de jeu? A-t-il bloqué des adversaires lorsqu’il devait le faire? Il y a plusieurs autres facteurs que le nombre d’attrapés», a suggéré l’entraîneur-chef Jason Maas, en résumant ce qui influera dans le choix des receveurs américains devant être sélectionnés pour la prochaine saison.

«Nous allons garder les meilleurs parmi les meilleurs, d’ajouter Maas. Naturellement, ça fait partie du sport, il y a un nombre limité de postes disponibles.»

Julien-Grant impressionne

Préférant toujours parler de son groupe de joueurs plutôt que des athlètes individuellement, Maas n’est pas allé jusqu’à identifier les receveurs américains qui étaient en meilleure posture jusqu’ici afin de combler le départ d’Eugene Lewis, entre autres. Il a toutefois tenu de bons mots à l’endroit du receveur canadien Kaion Julian-Grant, dont le poste semblait logiquement garanti avant même le début du camp.

«Parmi les vétérans, Kaion a eu un camp exceptionnel, il a vraiment haussé son niveau de jeu, a vanté Maas. Nous nous attendons à de grandes choses de sa part.»

En lutte avec plusieurs autres receveurs américains, dont Austin Mack et Tyler Snead, Davis se décrit, à l’extérieur du terrain, comme un amoureux de la mode et des voyages. Le natif de Houston, au Texas, ne demanderait pas mieux que de visiter quelques villes canadiennes au cours de la prochaine saison. Cela voudrait minimalement dire qu’il a évité le couperet et... qu’il peut encore gagner sa vie en jouant au football. Car pour bon nombre d'athlètes, c’est aussi ça l’enjeu du match de ce vendredi soir.