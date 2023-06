Avantage aux Panthers: nos analystes se prononcent sur la finale de la Coupe Stanley

Très rares sont les experts à avoir prédit avant le début des séries éliminatoires que les Golden Knights de Vegas et les Panthers de la Floride s’affronteraient en finale de la Coupe Stanley.

Aucun de nos 15 analystes n’avait d’ailleurs prévu ce scénario inattendu alors que la majorité avait plutôt anticipé un duel opposant les Bruins de Boston et les Oilers d’Edmonton pour la confrontation ultime.

Sur papier, Vegas doit être considérée comme l’équipe favorite pour soulever le précieux trophée. Par contre, neuf de nos participants s’attendent à ce que le conte de fées des Panthers se poursuive jusqu’à la fin.

Le coup d’envoi de la première rencontre de la série sera donné samedi soir (20h, heure de l’Est) dans la capitale du jeu.

L’année de Bobrovsky

Michel Bergeron n’est certes pas convaincu de son choix, mais il place tout de même la formation floridienne pour vaincre les Golden Knights en six matchs.

«Je prends pour les Panthers pour la simple et unique raison que Sergei Bobrovsky a été exceptionnel devant le filet. C’est son année», d’indiquer Michel Bergeron d’entrée de jeu.

«C’est grâce à lui si cette équipe s’est rendue en finale de la Coupe Stanley, grâce aussi à Matthew Tkachuk. Mais bon, les Golden Knights me font peur. Ils forment aussi une bonne équipe et je suis très heureux de constater qu’elle regroupe des joueurs québécois dont la contribution a été remarquée depuis le début des séries.»

La bonne décision de Cassidy

«Je dois reconnaître que l’entraîneur des Golden Knights [Bruce Cassidy], a pris la bonne décision de rétrograder Nicolas Roy du deuxième au quatrième trio. Quelle quatrième unité il forme avec William Carrier et Keegan Kolesar!» a renchéri l’analyste à TVA Sports et chroniqueur au Journal.

«Ce qui me plaît aussi, conclut-il, c’est que deux anciens joueurs des Remparts de Québec [Anthony Duclair et Jonathan Marchessault] vont s’affronter en finale.»

Plus de profondeur

Yvon Pedneault a lui aussi hésité avant de livrer sa prédiction.

«J’y vais pour Vegas en six rencontres parce que cette formation a plus de profondeur. Leur brigade défensive est notamment meilleure que celle des Panthers. Et elle peut compter sur quatre trios efficaces», dit-il.

Le chroniqueur au Journal regrette d’ailleurs qu’il y a quatre ans, Roy, un attaquant qui fait 6 pieds et 4 pouces, connût un parcours discret dans la Ligue américaine et que le Canadien aurait pu l’obtenir à très bon prix.

LES PRÉDICTIONS DE NOS ANALYSTES POUR LA SÉRIE FINALE DE LA COUPE STANLEY

Michel Bergeron, chroniqueur, Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Floride en 6

Résultats des trois premières rondes: 6 en 14 (43%)

Jonathan Bernier, journaliste, Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Floride en 6

Résultats des trois premières rondes: 6 en 14 (43%)

Jean-Nicolas Blanchet, adjoint au directeur des sports

Vegas contre Floride: Vegas en 7

Résultats des trois premières rondes: 7 en 14 (50%)

Mathieu Boulay, journaliste, Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Vegas en 6

Résultats des trois premières rondes: 6 en 14 (43%)

Louis Butcher, journaliste, Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Vegas en 6

Résultats des trois premières rondes: 6 en 14 (43%)

Stéphane Cadorette, journaliste, Le Journal de Québec

Vegas contre Floride: Floride en 7

Résultats des trois premières rondes: 7 en 14 (50%)

Jean-François Chaumont, journaliste, Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Vegas en 6

Résultats des trois premières rondes: 5 en 14 (36%)

Marc De Foy, chroniqueur, Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Floride en 6

Résultats des trois premières rondes: 6 en 14 (43%)

Kevin Dubé, journaliste, Le Journal de Québec

Vegas contre Floride : Floride en 6

Résultats des trois premières rondes: 8 en 14 (57%)

Jean-Charles Lajoie, animateur TVA Sports

Vegas contre Floride: Floride en 7

Résultats des trois premières rondes: 4 en 14 (29%)

Jessica Lapinski, journaliste, Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Floride en 7

Résultats des trois premières rondes: 8 en 14 (57%)

Yvon Pedneault, chroniqueur, Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Vegas en 6

Résultats des trois premières rondes: 7 en 14 (50%)

Denis Poissant, directeur des sports

Vegas contre Floride: Vegas en 6

Résultats des trois premières rondes: 5 en 14 (36%)

Mylène Richard, journaliste Le Journal de Montréal

Vegas contre Floride: Floride en 6

Résultats des trois premières rondes: 6 en 14 (43%)

Réjean Tremblay, chroniqueur Le Journal de Montréal