MORIN, Claudette Marceau

À la Résidence L'Oasis de Saint-Damien, le 1er mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Claudette Marceau, épouse de feu monsieur Félix Morin. Elle était la fille de feu monsieur Phydime Marceau et de feu dame Albina Brochu. Elle demeurait à Saint-Marcel-de-L'Islet. La famille accueillera parents et ami(e)s àà compter de 12h.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Entourée de l'amour de ses deux nièces, Claudette est partie rejoindre Félix, l'amour de vie. Elle était la sœur de : feu Pauline (feu Gérard Boutin), feu Léo (Lucie Godbout), feu Gertrude (feu Joseph Fortin), feu Rita (feu René Corriveau), feu Bertrand (feu Laurence Bouchard), la belle-sœur de : feu Marcel, feu Léonie (feu Elphège Bélanger), feu Louisa (feu Rosaire Caron), Yvette (feu Lauréat Fournier), (Lise Chouinard), Monique, Réjeanne (feu Gaston Fournier), Réjean (Johanne Gilbert). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. Françis, Kathleen et Nancy tiennent à souligner le travail remarquable d'Annie Langlois, responsable des soins et de la qualité des services à L'Oasis de St-Damien, ainsi que de toute l'équipe du 3ième étage. L'empathie, l'écoute à nos demandes, les explications à chacune des étapes nous ont grandement aidés à accepter son départ. Nous souhaitons que l'envoi de fleurs soit traduit par un don à L'Oasis de Saint-Damien, site internet : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/loasis-st-damien/ Des formulaires seront également disponibles sur place.