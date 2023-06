FORTIN, Gaétane



À la Résidence La Rose des Vents, le 3 mai 2023, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédée madame Gaétane Fortin, épouse de feu monsieur Rosario Demers, fille de feu madame Marie-Jeanne Doyon et de feu monsieur Achille Fortin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Donald Demers (feu Gaétane Carrier), Denis Demers (Andrée Tremblay) et Pierrette Demers (Gaétan Gosselin); ses deux petits-enfants : Etienne (Geneviève Labrie) et Vincent (Marie-Ève Plante); ses arrière-petits-enfants : Romie, Marion, Alexandre, Antoine et Laurianne; ses sœurs et frères : Lucille (feu Claude Samson), Nicole (Jean Guay), André (feu Diane Bilodeau, son amie Danielle Maheux) et Margot (Gaétan Ferland). Elle était la belle-sœur de (famille Demers) : feu Raoul (feu Germaine Perron), feu Irène (feu Joseph Bélanger), feu Armand (feu Aline Tremblay), feu Lorenzo (feu Rachelle Nadeau), feu Wilfrid (feu Rita Dumont), feu Jean-Marie (feu Alberte Dumont), feu Thérèse, Rose-Hélène (Rosaire Jolicoeur) et Bernadette (feu Georges Bussières). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie (secteur Pintendre). Sincères remerciements au personnel de la Résidence La Rose des Vents de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél.: 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.